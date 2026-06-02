さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月1日（月）に放送された同番組では、「会社の部下にしたい芸人ランキング」をもとにトークを展開。見事ランクインした“ある芸人”をMC2人が褒め称えた。【映像】会社の部下にしたい芸人に選ばれた人物は…今回は、以前久保田が企画を提案していた「会社の部下にし