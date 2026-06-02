6月1日、滋賀レイクスは、チームの情報を更新。木村弘志氏が新たに代表取締役社長に就任することを発表した。木村新社長は5月26日に行われた臨時株主総会において取締役に選任され、7月1日付で代表取締役社長に就任する予定だという。 滋賀県出身の木村氏は、bjリーグ初年度の2008年に滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）に入社。2016年から6年間は役員を務めた。2020年に退任したものの、株主として