クロスメディア・パブリッシングより、作家・ジャーナリストの冷泉彰彦による新刊『世界の一流は「子ども」に何を教えているのか』が、6月2日に刊行された。 参考：「積読ホルダー」に夏の限定色ライトブルー登場6月19日発売へ 本書は、累計30万部を突破したベストセラーシリーズの最新刊。アメリカの名門大学が求める「18歳の人物像」を出発点に、幼稚園から高校までの各年代で世界の親や