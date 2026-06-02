ＨＥＮＮＧＥがジリ高歩調となっている。同社はきょう、自社の企業向けクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥＯｎｅ」と、ディー・オー・エス（大阪市西区）のクラウド型ＩＴ資産管理ツール「ＳＳ１クラウド」が連携したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 これにより、デバイス証明書の効率的な発行・インストールが可能。ＨＥＮＮＧＥＯｎ