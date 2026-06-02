オートサーバーが３日続落している。１日の取引終了後に発表した５月度の会員制中古車流通サービスプラットフォーム「ＡＳＮＥＴ」の取引台数（速報値）が前年同月比２．３％減の２万８５台となり、６カ月ぶりに前年実績を下回ったことが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS