午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４９１、値下がり銘柄数は１０３５、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中１０業種が上昇。値上がり上位に鉱業、石油・石炭、不動産、証券・商品など。値下がりで目立つのは機械、金属製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS