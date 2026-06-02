ユートレジャーは、カプコンの人気IP「モンスターハンター」シリーズとコラボレーションした「ブライダルジュエリーフェア」を、2026年6月2日から2027年4月30日までの期間で開催することを発表した。 【画像あり】夫婦のモンスターや的台パッケージを飾ったモンスターがラインナップ 会場はユートレジャーオンラインショップ、およびユート