■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年6月2日13時45分発表気象庁 2日13時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    屋久島の西約50km中心位置    北緯30度10分 (30.2度)東経130度00分 (130.0度)進行方向、速さ    北東 35 km/h (19 kt)中心気圧    975 hPa最大風速&#