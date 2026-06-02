スマートフォン（スマホ）アクセサリーを手がけるHameeは、貼って剥がせるスマホ用冷却シート「スマ冷え Premium」シリーズから、人気キャラクター「ちいかわ」のデザインモデルを6月2日に発売した。スマホの背面に貼るだけで発熱を抑制し、バッテリーの劣化や動作不良を予防できるのが特徴。暑さによるスマホのパフォーマンス低下が気になるこれからの季節に向けて、機能性とデザイン性を両立している。価格は2200円。●バッテ