暑い夏はキッチンのコンロの前に立つのも嫌。朝の弁当づくりも火を使いたくない――。そう思う人も多いだろう。パナソニックは5月27日、料理家・栗原心平さんを招いて「スチームオーブンレンジ ビストロ NE-UBS10E」の新製品体験セッションを開催。調理は火を使わないビストロにまかせて汗をかかずに、浮いた約30分を他の時間に充てるという新しいライフスタイルを提案する。タイパでおいしいレシピとあわせて紹介しよう。●夏の