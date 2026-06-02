【写真】二宮和也が嵐ラストライブ翌日にポストしたメッセージ／5つのシャンパングラス写真 嵐が5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の千穐楽を迎えた。その翌日である6月1日朝、二宮和也がXでメッセージを投稿している。 ■ライブ終わりの深夜には「どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」とメッセージ 二宮が投稿したのは6月1日の午