2日15時現在の日経平均株価は前日比313.80円（-0.47％）安の6万6620.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は491、値下がりは1035、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は116.15円の押し下げでＴＤＫ がトップ。以下、ファナック が79.28円、ファストリ が75.63円、信越化 が62.02円、イビデン が49.95円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテスト