ホロニックが運営するホテル「セトレグラバーズハウス長崎」は6月3日、長崎県東彼杵町で抹茶を生産するFORTHEES(フォーティーズ)とのコラボレーションにより、洋館の趣を残す空間で日本の茶道文化を味わう「抹茶体験イベント」を開催する。抹茶とカヌレ同イベントは、歴史ある洋館の空間で、日本の伝統文化である茶道を体験するという"意外性"を体感できるイベント。当日はFORTHEESの講師・大里陽子氏を迎え、茶道の実演や長崎の抹