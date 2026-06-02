ヘアメイク専門店「アトリエはるか」は6月1日から、毎年好評の「浴衣レンタル&着付け」サービスを、全国の店舗にて提供開始する。「浴衣レンタル＆着付け」サービス同店では、浴衣持ち込みで着付けのみ行うことはもちろん、手ぶらで利用できる2泊3日の浴衣レンタルも用意。プロによる着付け、ヘアセット、フルメイクを組み合わせたトータルコーディネートを提案する。浴衣メニューは、「浴衣着付け単品」(5,500円)、「浴衣着付