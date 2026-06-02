帝国データバンクは2026年5月29日、2026年6月以降における飲食料品の値上げ動向と展望・見通しについて分析を行った「食品主要195社」価格改定動向調査(2026年6月)を発表した。本調査は各社発表に基づき、年内に複数回値上げを行った品目はそれぞれ別品目としてカウント、値上げ率は発表時における最大値を採用し、価格据え置き・内容量減による実質値上げも対象に含めて分析された。○飲食料品値上げは6月に1078品目、年内1万品目