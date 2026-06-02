中国メディアの中国証券報や科創板日報によると、中国で人型ロボットなどの開発を手掛ける宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）がわずか73日で上海証券取引所のハイテク新興企業向け市場「科創板」への上場審査を通過した。科創板の事前審査制度導入後で最速という。上海証券取引所は3月20日にユニツリーの新規株式公開（IPO）申請を受理していた。目論見書によると、今回のIPOで42億元（約966億円）を調達し、人型ロボットや人工