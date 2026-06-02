「企画屋かざあな」は6月6日・7日、八女市後援のもと、ユネスコ無形文化遺産「日本の手漉和紙技術」登録10周年を記念した手漉き和紙絵巻「鳥獣戯画〜手漉き和紙ができるまで〜」の展示会を、福岡県八女市にて開催する。鳥獣戯画〜手漉き和紙ができるまで〜同展示会は、手漉き鳥獣戯画のオリジナルスタンプを押しながら、伝統的な商家の町並みを散策する企画。展示会で公開される絵巻は、京都・高山寺の許諾のもと、国宝『鳥獣人物