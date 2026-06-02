MILK DO dore ikuは5月30日、R&Iカンパニーリミテッドとフランチャイズ契約を締結し、北海道生仕立てドーナッツ専門店「MILK DO dore iku?(ミルクドドレイク)屋島店」を、ドコモショップ屋島店駐車場内(香川県高松市)にオープンする。店舗限定「いちご大福(苺クリーム＆小倉あん)」同ブランドとしては、全国32店舗目の出店となる。「ミルクドドレイク」は、口の中に入れるとシュワっと消えるような柔らかさが特徴の北海道発の