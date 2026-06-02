嵐山保勝会は6月13日・14日、桂川の鮎の解禁に合わせ、嵐山に初夏の訪れを告げる環境保全チャリティーイベント「嵐山若鮎祭2026」を、嵐山・中之島公園にて開催する。鮎のつかみ取り今年で39回目を迎える同イベントは、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げている。会場では、1口1,500円(1ドリンク付き)の寄付に協力した人に、炭火で香ばしく焼き上げた若鮎の試食を提供する。鮎は各日400匹の限定で、事前の予約制。鮎の