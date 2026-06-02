レイズ&カンパニーが運営する「酒と鰻と定食と。うなやま」(神奈川県藤沢市)は、厳選された大ぶりの鰻を贅沢に2匹分使用した新メニュー「マウンテン重」の提供を開始した。マウンテン重同メニューは、「美味しい鰻を心ゆくまで堪能してほしい」という店主の情熱によって誕生した。熟練の技術で香ばしく焼き上げた鰻を、文字通り「山(マウンテン)」のように積み上げており、蓋を閉めることを想定していない圧倒的なボリュームと