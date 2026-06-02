お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、1日放送の日本テレビ系『大悟の芸人領収書』(毎週月曜後11：59)に出演。大阪時代に「毎晩飯食わしてもらった」芸人について語った。【写真】「羨ましい」夫婦役の千鳥・大悟＆綾瀬はるかの“家族ショット”番組では、大悟が大阪時代に世話になったハイヒール・モモコ、千原兄弟・千原せいじ、シャンプーハット・恋さんが登場し、千鳥の大阪時代についてトークを繰り広げた。恋さんは、