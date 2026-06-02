タイ・バンコクのラグジュアリーホテル「デュシタニ・バンコク」は10月31日まで、洗練された美食体験を堪能できる特別宿泊プラン「A Stay of Defined Flavours」を提供する。デュシタニ・バンコク デラックスルーム全室からルンピニー公園を一望できる同ホテルは、広大な複合施設「Dusit Central Park」やタイ最大級の都市型ルーフパーク「Dusit Arun Roof Park」にダイレクトにアクセスできるほか、主要鉄道2路線(BTS・MRT)の駅に