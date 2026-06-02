オスカープロモーションは2日、俳優・尾碕真花（25）の退所をめぐる一連の発信について、公式サイトを通じて「事実と異なる」と反論する声明を発表した。【写真】真っ白な画像を添え…きのう発表した尾碕真花の“退所”コメント（全文）騒動は1日、尾碕が自身のインスタグラムで、5月31日をもってオスカープロモーションを退所したと報告したことから始まった。尾碕は「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせて