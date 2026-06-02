オータパブリケイションズは6月15日、ホテル業界専門のシンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」を、品川プリンスホテル（プリンスホール）で開催する。前回開催時の様子同展の入場は無料。ホテル事業者や投資会社、地方自治体などを対象としている。今回のテーマは「『選ばれる理由』を再定義する 高付加価値経営と自律型オペレーションの融合」。インバウンド需要が質的転換を迎える2026年において、ホテル経営の課題直結型