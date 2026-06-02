歌手の菅原洋一さんが、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった。92歳。6月2日、日本歌手協会事務局が発表した。BSテレ東は菅原さんをしのび、7月1日午後7時から『日本歌手協会歌謡祭プレミアム』で追悼企画を放送する。【写真】クミコ×菅原洋一さんが「今日でお別れ」をデュエット同事務局は「日本歌手協会の会員で日本歌手協会の理事や常任理事をつとめ現在、顧問職にある菅原洋一さんが、2026（令和8）年5月31日午前9時26