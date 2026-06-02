光英科学研究所は6月13日、体験型スポーツイベント「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」を、和光市総合体育館にて開催する。時間は14:00〜16:00。イベントポスター今回で第4回目となる同イベントでは、埼玉県を拠点に活動する男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の選手2名をゲストに迎えて実施する。子どもから大人まで、プロの一流技術に触れながら体を動かす楽しさや健康づくりの大切さを体感してもらうことを目的として行