第37回歌謡祭で熱唱する菅原洋一さん＝2010年10月、東京都内「今日でお別れ」などのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため東京都の病院で死去した。92歳。兵庫県出身。家族葬を行った。喪主は妻アケミさん。タンゴバンド「早川真平とオルケスタ・ティピカ東京」に専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビュー。1967年に「知りたくないの」が大ヒットした