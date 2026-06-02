近江トラベルは8月1日・2日、滋賀県内の人気酒蔵を巡り、各蔵自慢の"夏限定酒"や、おすすめの地酒を堪能できる日帰り企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」を開催する。酒蔵見学同ツアーは、岡村本家や藤居本家、美冨久酒造、太田酒造といった滋賀を代表する酒蔵をバスで巡り、酒蔵見学や試飲、お買い物を楽しめる日本酒ファン垂涎のプログラム。それぞれの蔵が誇る酒造りの歴史や、夏ならではの爽やかな味わいを存分に体感できる