ミツバは、東洋電機製造および泰平電機と、鉄道やバス、BRT、LRTなどの次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結した。3社調印式写真今回の取り組みは、ミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾のプロジェクトとなります。共同開発は、移動体のドアシステムを電動化することで、安全性と信頼性の向上を図ることを目的としている。開発体制としては、東洋電機製造が鉄道分野の知見を活かして3社の