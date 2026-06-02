ハートフル・ホスピタリティは2026年秋、神奈川県・箱根湯本にドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」を開業する。ドッグテラス同施設が目指すのは、単に「ペットと泊まれる宿」ではなく、愛犬がいることで人生の景色そのものが豊かになるような、真に心を満たす滞在体験。館内は愛犬への高いホスピタリティと、人へのラグジュアリーを両立させた造りとした。安全性と快適性を追求した専用設備を備え、すべての空間