東京国立博物館は、本館1階B室の体験型展示「日本美術のとびら」を、6月30日よりリニューアルオープンする。6月29日までの期間は、リニューアル工事のため閉室となる。「とーはくワンダーウォール」展示室内イメージ今回のリニューアルの目玉は、新たなインタラクティブコンテンツ「とーはくワンダーウォール」。「一期一会」をコンセプトに、東博の収蔵品データベースなどと連動して、"その日確実に見られる約3,000件の展示作品"