マレーシアフェア2026東京 運営事務局は10月30日〜11月1日、日本最大級のマレーシアイベント「マレーシアフェア2026東京」を、「豊洲公園 花木とモニュメント広場」(東京都江東区)で開催する。入場無料。マレーシアフェア2024東京の様子(ステージ)東京では2年ぶりとなる今回は、「All About Malaysia」がテーマに実施。日本にいながらマレーシアのグルメや民族舞踊、伝統文化など、多彩な魅力を体感できる。見どころは、本国から来