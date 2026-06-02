ボートレース児島の新選手宿舎が４月３０日に完成。２日、内覧会と完成記念式典が行われた。旧宿舎は３〜４人の相部屋だったが、新宿舎は完全個室でルームシアターなどを用意。またサウナ付きの大小２つの浴室のほか、ウエート器具などを備えたトレーニングルームや談話室など選手のコンディショニングにも配慮した快適な居住空間となっている。エントランスなどでデニム柄のクロスを使用。「ジーンズ発祥の地・児島」らしさ