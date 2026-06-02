スーパーキッズは7月26日、親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本 ラボ(茨城公演)」を、常陸大宮市文化センター●ロゼホール(大ホール)にて開催する。音楽の絵本「ズーラシアンブラス」は、歌詞のないクラシック音楽の世界において、絵本のように分かりやすい入り口を提供したいという想いから誕生した人気のコンサート。「音楽の絵本」は、「弦うさぎ」(うさぎの弦楽四重奏)「サキソフォックス」(キツネのサックス四重奏)