米全国紙ＵＳＡトゥデーのボブ・ナイチンゲール記者は１日（日本時間２日）に自身のＸ（旧ツイッター）に「ＭＬＢ選手会はリーグ（ＭＬＢと球団オーナー）のサラリーキャップ案をあらゆる点で不適切として断固拒否した」と投稿した。同紙の報道によると、ＭＬＢ選手会で暫定事務局長を務めるブルース・マイヤー氏は「受け入れた場合、（選手側は）５億ドル（７９８億円）の減給となり、一部の契約が保証されなくなる」と語った