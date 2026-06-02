東急は、サイボウズの業務改善プラットフォーム「kintone」の生成AI機能「kintone AI」を活用し、会計論点の検索やアプリ開発支援を進めている。専門的なIT知識がなくてもAIを活用できる環境を整備し、市民開発の推進につなげている。kintone AIで加速する市民開発と業務効率化のイメージ○kintone AIでナレッジの属人化を解消へ東急は2025年2月に市民開発事務局を設置した。IT人材に依存しない現場主導の伴走支援体制を社内に構築