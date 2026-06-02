【モデルプレス＝2026/06/02】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月31日、自身のInstagramを更新。1歳を迎えた娘の近影を公開し、反響を呼んでいる。【写真】イケメン俳優の39歳妻「ほっぺたぷくぷく」1歳迎えた長女のおめかしショット◆竹内渉、娘のソロショット披露竹内は「結構前の話になってしまいますが 可愛い可愛い娘が1歳のお誕生日を迎えました」とつづり、娘の写真を投稿。家で撮影したと思われる、ピンクのチェック