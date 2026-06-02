勝利への寄与を示す「WAR」が世界一プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が記録している“大谷翔平超え”の数値に、米国のファンのワクワクが止まらない。「世界最高の打者」「莫大な金額が…」とコメントが集まった。米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏は自身のXで「6月1日時点の世界野球WARランキング」を紹介した。これはどれだけチームの勝利に寄与したかを示す値「WAR」を、世界の