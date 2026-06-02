【モデルプレス＝2026/06/02】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が5月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】32歳プロ雀士の美女「セクシー」と話題のぴたぴたノースリ姿◆岡田紗佳、美ボディ際立つピッタリトップス姿岡田は「見下ろされたい？？？？？」とつづり、ソロショットを多数投稿。美しいボディラインが際立つ、パステルカラーで花柄のタイトフィットノースリーブトッ