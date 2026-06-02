【モデルプレス＝2026/06/02】アーティストのジェジュンが5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。自分がフレームになったプリクラを公開し、反響が集まっている。【写真】40歳韓国人アーティスト「めちゃくちゃ上手」自分とのプリクラ◆ジェジュン、自身とのプリクラ披露ジェジュンは「沢山楽しめた」とつづり、写真を投稿。大きく扉に写っている自分の横でポーズを取り、手には自分のフレームと共に写ったプリクラを持っている。