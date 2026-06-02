プロボクシングの「バム」ことスーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、26）陣営が、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、33）との対戦を「確信」している。「ロドリゲスは軽量級エリートのひとりとしての地位を確立」米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）が、2026年6月1日に報じた。スーパーフライ級王者バムは、13日に米アリゾナ州で、1階級上のWBA世界バンタム級王者