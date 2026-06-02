俳優のサム・ワーシントンとジェイ・・コートニーが、レイ・メンドーサ監督による新作西部劇映画「Blood on the Promontory」に出演する。 【写真】ジャック・クエイドの母漂う気品と妖艶 同作品には「ザ・ボーイズ」で知られる、俳優のデニス・クエイドと女優メグ・ライアンの息子で俳優のジャック・クエイド、「The Boy in the Iron Box」の俳優ジェイデン・マーテル、「1883」の俳