俳優のキアヌ・リーブス(61)が、恋人アレクサンドラ・グラント(53)への思いを語った。2人は2019年から交際しており、現在も穏やかで良好な関係を築いている。 【写真】穏やかな雰囲気を醸し出すキアヌ・リーブスとアレクサンドラ・グラント ロサンゼルス現代美術館で開催された「MOCAガラ」に出席した際、185センチと高身長でグレイヘアが印象的なインテリジェンス溢れるビジュアルアーティストのアレクサ