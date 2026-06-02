サウジアラビア代表のメンバー26人が発表された北中米ワールドカップ（W杯）に臨むサウジアラビア代表が、26人の登録メンバーを発表した。アジア予選プレーオフを制して3大会連続7度目のW杯出場権を得たサウジアラビアは、大会開幕2か月前の4月に監督交代を行った。現在はギリシャ人のゲオルギオス・ドニス監督がチームの指揮を執っている。5月30日に30人の候補メンバーを発表していたサウジアラビアは、1日に26人の最終メン