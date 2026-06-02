ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」の山中柔太朗が２日までに自身のＳＮＳを更新。個人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「劇場版じゅうたろう」の開設を報告した。インスタグラムに「面白くはない場面も多々ありますが、暇つぶしに見てくれたら嬉しいです！」と投稿。１日に「くるま」というタイトルで公開された動画では友人のＶＴｕｂｅｒとともにドライブしながらトークする姿を見せた。「疲れている時とか、本当に適当なこと