お笑いコンビ「マリーマリー」のえびちゃんと女優の唐田えりかによるトーク番組「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか」が、７、１４日の午後１０時からＢＳよしもとで放送される。Ｎｅｔｆｌｉｘ「極悪女王」で共演して以降、プライベートでも大の仲良しだという２人。えびちゃんがチーママとなって唐田をもてなすという形でお酒を酌み交わしながら、「極悪女王」のオーディションや仲良くなりすぎてプ