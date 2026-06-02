女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は３日に、第４８話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）丸山（若林時英）の退院が決まるも、退院後に住む家がないと知った直美（上坂樹里）は吉江（原田泰造）のもとを訪ねる。一方、休日に自宅に帰ったりん（見上愛）は、安（早坂美海）から意外な話を聞いて…。「風、