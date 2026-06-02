ＢＳテレ東は２日、５月３１日に悪性リンパ腫のため亡くなった歌手・菅原洋一さん（享年９２）をしのび、「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」（７月１日・後７時）で追悼企画を放送すると発表した。過去の「歌謡祭」出演シーンやＢＳテレ東とテレ東に眠る秘蔵映像を集めて「ありがとう〜日本の宝物・菅原洋一さん（仮題）」として、２時間にわたって数々の名曲たちを放送する。 菅原さんは１９５８年にプロデビューして以来、