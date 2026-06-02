群馬大学のホームページが更新されました。【映像】群馬大学のホームページ「群馬大学に対する爆破予告とその対応について2026年5月27日（水）、本学に対し『6月3日（水）に群馬大学荒牧キャンパスを爆破する』旨の予告がありました。本学学生、本学関係者及び地域の住民の皆様の安全を確保するため、警察に協力を依頼し、不審者への警戒、不審物の確認、大学周辺の警備を強化します。6月2日（火）18：00〜6月3日（水）18：00の