3男2女を育てるタレントの辻希美が、“豪邸”と話題の自宅でプールを楽しむ生後9カ月の次女・夢空ちゃんの様子を公開し、注目を集めている。【映像】辻希美の“豪邸”と話題の自宅やプール2022年3月、新居に引っ越した辻。自身のYouTubeでルームツアー動画を投稿すると、「豪邸だ…すごい！」「想像の10倍…いや100倍すごすぎるおうちだった…」などと話題になった。その後も、3兄弟が自宅のスタジオで野球を楽しむ姿や、夢空